Domenica In, Pieraccioni gela Mara Venier con la battuta su Barbara d’Urso: lei replica a tono

L’intervista di Mara Venier a Leonardo Pieraccioni nell’ultima puntata di Domenica In si è rivelata anche l’occasione perché la ‘faida’ a distanza tra Rai e Mediaset diventasse argomento di ironia e battutine.

La sovrapposizione dei due programmi che vedono contendersi il pubblico pomeridiano tra Rai Uno e Canale 5, con Mara Venier da un lato e Barbara d’Urso dall’altro, è stata tirata in ballo dall’ospite della prima che, intervenuto per promuovere il suo film "Se son rose", si è trovato al centro di qualche disguido tecnico che ha reso difficoltoso il suo racconto.

Con l’umorismo che lo contraddistingue, Pieraccioni ha preso in giro la trasmissione citando così la concorrenza: “Se lo sapevo andavo dalla D’Urso, sto facendo una fatica qui!”, ha esclamato lui.

Pronta, allora, la reazione della Venier che ha replicato con altrettanto humour ridendo di gusto per l’intervento del suo ospite: “Avresti fatto bene!”.

In effetti, la “guerra” degli ascolti tra Venier e d’Urso, partite a condurre i due programmi con la diplomazia doverosa di colleghe-amiche, di settimana in settimana si è tramutata in una concorrenza senza più troppi salamelecchi, considerando come i risultati Auditel del lunedì vengano sciorinati da entrambi ora con orgoglio, ora con rigoroso aplomb. Dettaglio che a Pieraccioni è servito proprio per scagliare l’ironica frecciatina che ha accresciuto la spontaneità della sua presenza.

Leonardo Pieraccioni è single

Oltre alla presentazione del suo film "Se son rose" in uscita al cinema che vede recitare la figlia Martina avuta dalla ex compagna Laura Torrisi, e un simpatico video degli amici Conti e Panariello, Pieraccioni ha anche accennato alla sua vita privata.

Recentemente, infatti, il regista e attore toscano è stato paparazzato in compagnia di una donna di nome Teresa Magni, ma tra i due non ci sarebbe nessuna relazione.

“Adesso sono single. La fidanzata la cerco con la scadenza, come le mozzarelle”, ha scherzato Pieraccioni: “Io non ho mai tradito… credo di non avere mai tradito! Ma mi sono sempre preso le mie colpe”.