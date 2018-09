Ascolti tv, bentornata Mara: la signora della domenica piega Barbara d'Urso

Le aspettative erano alte e lei non poteva certo deluderle. Mara Venier si riconferma dopo anni la vera "Signora della Domenica" televisiva, prendendosi una grande rivincita su chi in casa Rai l'aveva messa ai margini in nome di un cambiamento che non sempre ha fatto bene. E oggi si può dire forte.

La prima puntata della nuova "Domenica In", con lei al timone, ha ottenuto 2.477.000 spettatori col 16.7% di share, nella prima parte in onda dalle 13.55 alle 15.57, e 2.142.000 spettatori col 16.5% di share, nella seconda parte in onda dalle 16.02 alle 17.31, battendo nettamente la concorrenza.

"Domenica Live", condotto da Barbara d'Urso su Canale 5, infatti, ha registrato 1.553.000 spettatori (share 10.2%) con la presentazione in onda dalle 13.58 alle 14.28, 1.651.000 (share 11.7%) e con l'Attualità dalle 14.32 alle 17, 1.853.000 spettatori (share 15.3%) con le Storie dalle 17.04 alle 17.39, 1.862.000 spettatori (share 16%) dalle 17.44 alle 17.54, 1.978.000 spettatori (16.5%) dalle 17.59 alle 18.31 e 1.707.000 spettatori (13.7%) dalle 17.36 alle 18.45.

Durante il periodo di sovrapposizione tra i due programmi, "Domenica In" ha ottenuto il 16,5% di share mentre "Domenica Live" l'11,8%. Mara Venier ottiene inoltre oltre 4 punti di share in più rispetto all'esordio della "Domenica In" dello scorso anno, quando la prima puntata condotta da Cristina e Benedetta Parodi ottenne 1.706.000 spettatori, con il 12.3% di share.

Rai 1 vince anche in prime time con la prima puntata della fiction "La Vita Promessa" che ha ottenuto 4.904.000 spettatori con il 23.5% di share. Al secondo posto, su Rai 2, la partita Repubblica Dominicana - Italia per i Campionati Mondiali di Pallavolo ha registrato 2.087.000 spettatori e il 9.4% di share. Terzo piazzamento, su Canale 5, per la finale del Wind Summer Festival che ha conquistato 1.618.000 spettatori con il 10.2% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: "Bastille Day - Il colpo del secolo" su Italia 1 (1.283.000 spettatori, share 6%), il Gran Premio di Formula 1 su Tv8 (1.078.000 spettatori, share 5.1%), "Amore Criminale" su Rai 3 (1.032.000 spettatori, share 4.9%), "Buona Giornata" su Rete 4 (759.000 spettatori, share 3.6%), "Miss Italia - Le Selezioni" su La7 (414.000 spettatori, share 1.9%), "O' Mare Mio" sul Nove (369.000 spettatori, share 1.6%, nel primo episodio inedito, e 303.000 spettatori, share 1.7%, nel secondo episodio in replica).

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (con 8.858.000 spettatori contro 5.661.000) che in seconda serata (con 3.468.000 spettatori contro 2.977.000) e nelle 24 ore (con 3.678.000 spettatori contro 2.478.000).