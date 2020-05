Domenica In, Pupo ricorda Fabrizio Frizzi: “La vita non è stata buona con lui”

La ‘Domenica In’ di Mara Venier prosegue con la carrellata di ospiti in collegamento con lo studio di Rai Uno durante la quarantena imposta dall’emergenza coronavirus. Tra i personaggi dello spettacolo che nella puntata del 3 maggio si sono raccontati c’è stato anche Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che dopo l’esperienza di opinionista Grande Fratello Vip su Canale 5, è sbarcato in Rai per una breve parentesi che ha ripercorso la sua carriera.

“Sono qui nella casa di Ponticino”, ha spiegato Ghinazzi, “Vengo qua sempre nei momenti delicati perché mi sento protetto. Non è un mistero che ho una moglie, Anna, e una compagna Patricia, che adesso ovviamente vedo meno. Sto facendo la vita di tutti gli altri. Sto in casa e vivo con grande speranza”, ha confidato Pupo, legato a Mara Venier da una lunga amicizia che li ha anche visti condividere alcune occasioni professionali e lo stesso sincero affetto per l’indimenticabile Fabrizio Frizzi.

Mara Venier e Pupo ricordano Fabrizio Frizzi

Tra le diverse esperienze comuni, Mara Venier e Pupo hanno ricordato di ‘Ti lascio una canzone’, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici in cui entrambi hanno ricoperto il ruolo di giudici. Il pensiero, allora, è andato a Fabrizio Frizzi.

“Era un professionista, un grande amico. Ricordo una cena, alla quale forse c'eri anche tu, dove lui si mostrava molto dispiaciuto perché non stava lavorando e io gli dissi che lo avrebbero richiamato, e infatti dopo poco la Rai lo richiamò, ma la vita non è stata buona con lui”, ha ricordato Pupo, mentre Mara Venier ha voluto fare accenno all’amico in riferimento una puntata de ‘I soliti ignoti’ in versione vip condotta da Fabrizio Frizzi a cui parteciparono entrambi. “Ricordo che pensammo di fare un programma in coppia, tanto ci divertimmo… Grazie a Fabrizio, ci manca tantissimo".