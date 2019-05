Domenica In, frecciata di Romina Carrisi contro la 'concorrenza': Barbara d'Urso incassa

Emozioni forti nell'ultima puntata di 'Domenica In'. Mara Venier, per chiudere in bellezza questa stagione di successi, ha chiamato a rapporto grandi nomi della tv e dello spettacolo, da Renzo Arbore - protagonista di un esilarante siparietto con la padrona di casa - a Gina Lollobrigida, poi ancora Fausto Leali, Nino Frassica, Teo Teocoli e Romina Power, in studio insieme alla figlia Romina Junior. E proprio lei, a fine puntata, ha lanciato la bomba che fa saltare dalla sedia Barbara d'Urso.

"Grazie per aver ridato agli italiani la domenica pomeriggio che meritano" ha detto (ingenuamente?) alla zia Mara, in lacrime e con il sorriso compiaciuto di chi sa di aver fatto più che bene, in questo caso quasi un miracolo visto i risultati di 'Domenica In' degli ultimi anni. Nessun riferimento diretto alla concorrenza Mediaset, ma quel complimento, se letto al contrario, va certamente interpretato come una stoccata a 'Domenica Live', quest'anno costretta alla 'ritirata' dal primo daytime per i risultati schiaccianti con cui la Venier ha vinto per settimane.

Sulla prossima stagione ancora nessuna notizia ufficiale, ma la conferma di Mara Venier al timone di 'Domenica In' sembra ovvia da parte della Rai. Qualche incertezza, invece, su quello che vorrà fare la conduttrice. La decisione sul suo futuro sarà tutta sua, mentre Viale Mazzini e pubblico le danno carta bianca.