Rosita Celentano, gaffe a Domenica In: "Non volevo offendere nessuno"

La puntata di Domenica In di oggi è tutta incentrata sul Festival di Sanremo. Tanti gli ospiti in studio e un bel clima di festa che, però, è stato rovinato da un'affermazione impropria fatta da Rosita Celentano (anche lei tra gli ospiti di Mara Venier).

Rosita Celentano, gaffe a Domenica In

La figlia di Adriano Celentano stava raccontando delle gaffe fatte, insieme a Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi, nel corso della conduzione del Festival di Sanremo del 1989. E - gaffe chiama altra gaffe - ne ha commessa un'altra. Nel narrare le vicissitudini imbarazzanti dei quattro, impiacciatissimi nei panni di presentatori, Rosita ha detto: "Sembravamo quattro autistici".

A quella affermazione, qualcuno si è comprensibilmente risentito e sui social è scoppiata la polemica: “Ma come si puó mandare in onda la domenica gente totalmente incapace e insensibile come Rosita che dice che lei e i suoi tre colleghi 'figli di…' sembravano 'autistici'??? Mamma mia! Mandetela a casa”. "Frase di una bruttezza assurda, spiace che non si siano prese le distanze”, hanno scritto alcuni utenti.

Le scuse di Rosita Celentano

Così, dopo un piccolo break pubblicitario, sono arrivate immediatamente le scuse di Rosita Celentano: "Chiedo scusa, non era mia intenzione offendere nessuno".