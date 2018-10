Salta l'ospitata di Belen in Rai. C'è lo zampino di Barbara d'Urso?

Mara Venier aveva "acchittato" tutto. Prima l'ospitata di Stefano De Martino, in studio a 'Domenica In' lo scorso finesettimana, poi l'arrivo di Belen Rodriguez, che avrebbe in qualche modo fatto eco alle parole dell'ex marito. E invece la conduttrice veneta, lanciatissima negli ascolti della domenica pomeriggio, dovrà rinunciare al suo sogno: pare infatti che Mediaset avrebbe bloccato l'intervista della showgirl argentina, forse per tutelare gli interessi di Barbara d'Urso e della sua 'Domenica Live'.

A riportare il restroscena è il settimanale 'Chi'. "Continuano le punzecchiature tra Mara venier e Barbara d'Urso - si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini - La conduttrice di Domenica In aveva già chiuso, per una delle prossime puntate, l’ospitata nel suo programma di Belen Rodriguez, con cui è amica e ha lavorato per anni a Tu sì que vales, ma improvvisamente è arrivato lo stop da Mediaset. Stop in difesa di Domenica Live?”.

Se così fosse, non stupirebbe. La sfida all'Auditel tra Venier e d'Urso è ormai tutt'altro che velata. Al termine di ogni puntata, al lunedì mattina, le due si lanciano frecciate velenose sui dati di ascolto, che al momento danno come vincitrice la zia Mara per quattro puntate ad una.

Vale la pena notare, inoltre, che di certo Belen non "ripiegherà" su un'intervista con Barbarella, dal momento che tra le due, da anni ormai, non corre buon sangue...