Scivolone a Domenica In, "sesso orale" in fascia protetta: che grana per la Venier

Con la prima puntata di "Domenica In" arrivano anche i primi grattacapi per Mara Venier, ma soprattutto per i vertici Rai, chiamati a rispondere su alcuni "scottanti" argomenti affrontati ma soprattutto sul linguaggio utilizzato durante un talk in piena fascia protetta.

Sotto la lente d'ingrendimento la discussione che si è accesa domenica tra Vittorio Feltri e Giampiero Mughini. Parlando della vicenda di Asia Argento e dello scandalo molestie, ai due sono sfuggiti termini come "sesso orale" e "passera", facendo saltare dalla sedia quella parte di pubblico più "bacchettona" che si è subito lamentata sui social. A indignarsi anche Michele Anzaldi, segretario della commissione di vigilanza Rai, che ha scritto una lettera all'ad della tv di Stato, Fabrizio Salini, chiedendo spiegazioni e provvedimenti.

Inammissibile per Anzaldi "la trattazione di tematiche riguardanti il sesso, anche con valutazioni esplicite, in piena fascia pomeridiana, quando spesso le famiglie sono riuniete di fronte alla tv, a tavola o dopo pranzo". Salini incassa e apre un'istruttoria.

A pochi giorni dal "fattaccio" arriva anche la risposta di Mara Venier, che non manca ovviamente di ironia: "Non conosco Anzaldi - ha dichiarato al Corriere della Sera - ma sono felice di incontrarlo quando vorrà e sono pronta a farmi dare delle indicazioni. Si scandalizza se uno dice passera? Si è parlato anche di cunnilingus? Non l'ha capito nessuno a cosa si riferisse, è una parola che non conosce nessuno, si vede invece che Anzaldi la conosce molto bene". La polemica è servita.