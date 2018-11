Domenica In, torna Alessa Macari: l'annuncio in diretta, Fiorenza D'Amico di stucco

Che via vai al Cruciverbone di Domenica In. Dopo la polemica sollevata da Alessia Macari, messa alla porta nel giro di paio di puntate e sostituita da Fiorenza D'Amico, nel gioco del salotto domenicale di Rai 1 cambia di nuovo tutto.

A girare le caselle torna la Ciociara, come ha annunciato in diretta Mara Venier, salutando la seconda classificata a Miss Italia, rimasta di stucco davanti alla notizia. "Lo scopro adesso in diretta" ha detto Fiorenza, nascondendo goffamente la delusione, ma ci ha pensato la zia Mara a confortarla: "Te lo dico io, prima che... Però tornerai, perché faremo una rotazione. Dalla prossima volta ci sarà Alessia Macari per altre cinque puntate, poi ci sarai tu". Insomma, un po' per uno non fa male a nessuno.