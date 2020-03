Domenica In, Mara Venier torna in onda dopo lo stop

Mara Venier torna in onda con la sua 'Domenica in', in diretta da domenica prossima 22 marzo, dopo la sospensione del programma per una puntata per precauzione contro l'emergenza sanitaria da Coronavirus, pur in assenza di specifiche criticità. Lo ha anticipato la stessa conduttrice all'Adnkronos: "Si torna in diretta!", ha detto Mara.

Domenica scorsa, 15 marzo, la puntata era saltata all'ultimo momento, quando già erano stati annunciati gli ospiti attesi in trasmissione. Una decisione comprensibile, vista la situazione d'emergenza sanitaria in cui versa il Paese, e dettata dall'intenzione di tutelare gli addetti ai lavori. Non è chiaro se la prossima puntata sarà dunque dedicata ai volti illustri che zia Mara avrebbe dovuto ospitar nel suo salotto. Tra questi, in particolare, c'erano Lino Banfi, che si sarebbe dovuto raccontare tra carriera e vita privata e avrebbe voluto mandare, nelle vesti di ‘Nonno Libero’, un messaggio di solidarietà e di vicinanza a tutti gli anziani d’ Italia e un'intervista a Minnie Minoprio, la popolare attrice e soubrette di origine britannica.

