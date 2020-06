Domenica In, Stefano De Martino in collegamento con il gesso. Mara Venier: “Sei uno str.....”

Ancora una stoccata da parte di Mara Venier a Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, questa volta non tramite messaggi sui social ma in diretta tv, durante la puntata di 'Domenica In' andata in onda oggi 14 giugno. Il presentatore di 'Made in Sud', Stefano De Martino, in collegamento dall’Auditorium di Napoli, ha voluto prendere in giro zia Mara indossando il gesso al piede, ovviamente finto. Mentre la Venier stava elogiando il lavoro dell'ex concorrente di Amici, De Martino ha alzato la gamba con la finta ingessatura.

Mara Venier e lo scherzo di De Martino

In un primo momento la presentatrice non aveva notato nulla, ma quando se n'è resa conto tra le tante risate si è fatta scappare un affettuoso “Sei uno st…o” poi subito "Ecco, l'ho detta. Licenziatemi così resto a casa". Tutto sempre con il sorriso sulle labbra. "Però questa è l'ironia che mi piace, - ha aggiunto - l'ironia intelligente e non becera". Il momento si è fatto un po' più serio. Il riferimento a quanto accaduto poche ore prima con Ippoliti e Timperi era palese eppure la Venier ha tenuto a precisare. "Ovviamente il riferimento non è a 'Striscia la notizia', anzi saluto Antonio Ricci. La mia stoccata era rivolta ad altri visto che qualcuno dice che Domenca In va bene solo per il mio gesso… Va bene perché è una trasmissione di successo grazie ai collaboratori e agli autori meravigliosi ed ai tanti di sacrifici che uno fa".

Nessuna domanda su Belen

Un sassolino tolto dalla scarpa per la signora della domenica che però è stata subito rimproverata dai fan, non per la replica, ma per non aver rivolto alcuna domanda su Belen a De Martino. In moltissimi hanno atteso l'intervista per conoscere i dettagli della rottura. Un'intervista che invece è stata concentrata sulla partenza della nuova stagione di Made in sud, in onda da martedì 16 giugno su Rai 2 alle ore 21.20.