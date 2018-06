La Rai boccia Cristina Parodi, Domenica In alla Venier: "Più vicina al pubblico"

La signora della domenica torna al suo posto. Sarà Mara Venier a prendere il timone di "Domenica In" nella prossima stagione, provando a risollevare le sorti dello storico programma che nell'ultimo anno non ha certo brillato in termini di ascolti.

"Una figura calda", così il direttore di Rai 1 Angelo Teodoli ha spiegato a Il Giornale la scelta di affidare la domenica pomeriggio alla conduttrice veneta, "più vicina al pubblico del primo canale". Un affondo nemmeno troppo velato nei confronti di Cristina Parodi, messa elegantemente alla porta.

E sulla "Domenica In" by Parodi Teodoli non ci è andato leggero: "Era un progetto non in linea con il pomeriggio festivo, sia nella costruzione, sia nei temi trattati. Abbiamo cercato di rimediare, ma era difficile ottenere radicali cambiamenti in corsa, pur essendo cresciuti negli ascolti". Così il cambiamento hanno pensato (bene?) di farlo dalla radice.