Domenica In, l’indiscrezione: "Via Cristina e Benedetta Parodi. Arriva Antonella Clerici"

Non avrà seguito l’esperienza della doppietta Parodi al timone di Domenica In, almeno stando alle indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi che annuncia come la prossima stagione del contenitore della domenica pomeriggio di Rai Uno non vedrà più al timone la coppia di sorelle Cristina e Benedetta.

Al loro posto il nome di Antonella Clerici come presentatrice prescelta per risollevare le sorti di un programma in calo, visti i dati auditel raccolti fino ad ora che certificano lo scarso gradimento.

“L’avventura delle sorelle Cristina e Benedetta Parodi alla guida di “Domenica In” non avrà un seguito nella prossima stagione televisiva – fa sapere il settimanale “Chi” nelle “Chicche di gossip” – Al timone della domenica di Raiuno si prepara ad arrivare un volto amatissimo dagli italiani: Antonella Clerici”.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma se si dovessero effettivamente concretizzare, la Clerici potrebbe essere sostituita a ‘La prova del cuoco’ da Elisa Isoardi che – si legge su Chi – “scalda i motori per realizzare il proprio sogno e condurre il programma del mezzogiorno in famiglia di Raiuno”.

Nel frattempo, però, la corrente edizione di Domenica In deve fare i conti con un’altra emergenza: la rivista diretta da Alfonso Signorini rivela che Riccardo Sfondrini, autore di punta del programma (nonché storico collaboratore di Maria De Filippi nelle prime edizioni di Amici) “ha lasciato le sorelle Parodi per volare a The Voice su Raidue”, talent show musicale che torna dopo la pausa del 2017 con un cast di cui fa parte anche Al Bano.