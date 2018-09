Domenica Live, Barbara D'Urso inizia con uno storico incontro tra 'gemelle'

Tutto è pronto nel dietro le quinte di Domenica Live, per la prima puntata della nuova stagione, in onda domenica 16 settembre. E, stando a quanto ha rivelato la Lecciso sui DiPiù Tv e sui social, lei e la sorella Raffaella saranno tra le prime ospiti della nuova edizione del contenitore domenicale.

Le due gemelle si cimenteranno nello storico balletto Dadaumpa, ma, a quanto pare, non da sole. Secondo indiscrezioni, infatti, lo stacchetto, questa volta, sarà a '8 gambe'. Accanto a Loredana e Raffaella ci saranno proprio loro: Alice ed Ellen Kessler. Ben quattro gemelle (e non due) faranno il loro ingresso negli studi di Cologno Monzese per una sfida che gli amanti del gossip attendono da anni.

Domenica Live, sfida tra gemelle

Quando, anni fa, le Lecciso si presentarono con la loro versione del Dadaumpa, a molti si rizzarono i capelli. Ora, però, Loredana e Raffaella avranno una seconda chance. "Il problema era convincere Raffaella – ha dichiarato Loredana Lecciso - sapevo che l’esperienza di 14 anni fa l’aveva un po’ segnata. Questa volta ci stiamo allenando molto di più rispetto alla prima volta. Siamo invecchiate – mette però le mani avanti - e i nostri corpi non rispondono più come un tempo: ci impegneremo, ma non garantisco il risultato".

La sfida diretta con le gemelle Kessler, che oggi hanno 82 anni, non sarà affatto semplice, ma sui social la Lecciso sdrammatizza e cita Voltaire: “Lasciateci leggere e danzare – due divertimenti che non potranno mai fare del male al mondo”.