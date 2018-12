Domenica Live, cambia tutto nel 2019: ecco quando andrà in onda

Il 2019 è un anno di cambiamenti (ma anche di nuove sfide) per Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, si prepara ad un’annata molto impegnativa. Oltre a Pomeriggio 5 e a Domenica Live, la vedremo calarsi – nuovamente – nei panni de La Dottoressa Giò e al timone del Grande Fratello Nip. Non solo, si parla anche di una trasmissione in cui sarà affiancata da Cristiano Malgioglio, anche se per ora sul tema non si sa molto di più.

Anche per questo, Mediaset è stato costretto ad un taglio del contenitore domenicale di Canale 5. A partire dal prossimo 6 gennaio, infatti, cambierà qualcosa nella programmazione pomeridiana del giorno festivo. Le soap avranno la meglio, sbarcando nella domenica pomeriggio di Canale 5.

Alle 13,40 andrà in onda L’Arca di Noè. Alle 14 Beautiful. Alle 14,30 Una Vita. Alle 16,20 Il Segreto. Alle 17,20, invece ci sarà – solo per il 6 gennaio – Domenica Rewind, mentre dal 13 tornerà proprio Domenica Live.

Fine dello scontro tra Mara Venier e Barbara D'Urso

Termina così l’accesa sfida tra Mara Venier e Barbara D’Urso che, dalla fine dell’estate, le ha viste faccia a faccia, ogni domenica, alla ricerca del maggior numero di ascolti. Almeno per un po’, Mara Venier può dormire sonni tranquilli e Barbara D’Urso rilassarsi qualche ora in più, in vista dei tanti impegni che la vedranno protagonista sulle reti Mediaset.