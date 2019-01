Domenica Live 2019: data inizio, nuovo orario e anticipazioni

C'è grande attesa per il ritorno in onda di 'Domenica Live', il contenitore pomeridiano condotto da Barbara d'Urso, che anni ormai tiene compagnia gli italiani nel pomeriggio del weekend. Dopo la pausa natalizia, 'Domenica Live' è pronto a tornare a partire dal 13 gennaio 2019, ma con un nuovo orario. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Nuovo orario 'Domenica Live 2019'

Tutto pronto per il ritorno di 'Domenica Live'. Vediamo, nel dettaglio, come sarà articolata la nuova domenica pomeriggio di Canale 5. Alle 13,40 andrà in onda L’Arca di Noè. Alle 14 Beautiful. Alle 14,30 Una Vita. Alle 16,20 Il Segreto. Alle 17,20 - e quindi circa tre ore più tardi rispetto all'orario consueto - va in onda 'Domenica Live', con la prima puntata del nuovo anno.

Perché 'Domenica Live 2019' comincia più tardi

Il contenitore domenicale partirà dunque alle 17.20, più tardi rispetto all’orario abituale, "per garantire un po’ di respiro alla stakanovista Barbara d'Urso e consentirle di lavorare anche sugli altri progetti ('La Dottoressa Giò', il 'GF NIP', 'Pomeriggio 5', ndr) che la vedono protagonista assoluta", ha spiegato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. "Nella parte iniziale del pomeriggio domenicale sarà mantenuto uno standard di programmazione in linea con quello che, nel corso della settimana, assicura a Canale 5 la leadership assoluta d’ascolto".

Termina così l’accesa sfida tra Mara Venier e Barbara D’Urso che, dalla fine dell’estate, le ha viste faccia a faccia, ogni domenica, alla ricerca del maggior numero di ascolti. Almeno per un po’, Mara Venier può dormire sonni tranquilli e Barbara D’Urso rilassarsi qualche ora in più, in vista dei tanti impegni che la vedranno protagonista sulle reti Mediaset.

Domenica Live 2019 - Format

Il programma della domenica pomeriggio di Canale 5, condotto da Barbara D'Urso, affronta i temi caldi dell'attualità, della politica, dell'economia, della cronaca ma anche argomenti di costume e spettacolo.