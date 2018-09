Domenica Live, la d'Urso-intervista per provare a battere Mara Venier

A "Domenica Live" - in onda domenica 30 settembre, dalle ore 14, su Canale 5 - Barbara d'Urso accoglierà negli studi di Cologno Monzese Harnaam Kaur, la modella simbolo internazionale delle campagne contro bullismo e il cosiddetto "body shaming".

Britannica di nascita ma di origine punjabi, cresciuta nel Berkshire, in Inghilterra, a 12 anni le è stata diagnosticata la sindrome dell'ovaio policistico, che tra gli effetti collaterali provoca un aumento di peluria su volto, braccia e petto. Due anni fa è entrata nel Guinness dei primati come "più giovane donna con la barba". Una definizione che Harnaam rivendica con orgoglio: è diventata, infatti, una delle testimonial mondiali della lotta contro il bullismo, con un enorme seguito di fan sui social e tante interviste rilasciate a tutte le principali testate internazionali, fino a sfilare anche sulle passerelle della London Fashion Week.

Costantemente impegnata nello stimolare il dibattito su queste tematiche, Harnaam sarà ospite in studio del salotto domenicale di Barbara d'Urso per raccontare la propria storia, tra un'adolescenza difficile a causa delle vessazioni dei bulli e una rinascita che passa attraverso l'autostima, l'accettazione di sé e l'amore per il proprio corpo.