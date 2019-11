Domenica Live, anticipazioni: in studio sarà presente la mamma di Nadia Toffa

Si preannuncia una puntata davvero emozionante di 'Domenica Live' quella che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5. Durante l'ultimo appuntamento di Pomeriggio 5 trasmesso ieri, Barbara D'Urso ha svelato i personaggi che la bella conduttrice ospiterà nel suo salotto.

In studio mamma di Nadia Toffa

Si parte con un personaggio misterioso; fa riferimento a lui la busta che Barbara tiene tra le mani con la scritta Documento Choc Fotografico. Per il momento nulla è rivelato circa la sua identità neppure se si tratta di un uomo o una donna. "Cosa ci sarà qui dentro? Non posso dirvi nulla. Mentre posso dirvi che domenica ci sarà un'intervista a cui io tengo molto. In studio sarà presente la mamma di Nadia Toffa, Margherita. Ricorderemo Nadia insieme" aggiunge la D'Urso con l'applauso del pubblico in sottofondo. La mamma sarà ospite del programma anche per parlare del secondo libro della scomparsa conduttrice de Le Iene a pochi giorni dall'uscita dal titolo 'Non fate i bravi'.

Gli ospiti di Domenica Live

E poi ancora saranno in studio Manuela Arcuri con suo fratello Sergio, la compagna di quest'ultimo con la loro bambina di appena un mese. Ospiti di Domenica Live anche Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi mostrati in un video mentre preparano la coreografia del film Dirty Dancing. Sulle note 'Time of my life' parteciperanno al Torneo Domenica Alive. Con loro anche la piccola Maria. Tutto questo prima della puntata di lunedì sera di Live non è la D'Urso che vedrà la presenza di Gabriel Garko,