Domenica Live, anticipazioni: ospiti Jane Alexander, Pamela Prati, le Kessler

Nuovo appuntamento con 'Domenica Live', iI contenitore condotto da Barbara d’Urso in onda domenica 2 dicembre, dalle ore 14.00, su Canale 5. Anche questa settimana, ricco parterre di ospiti nel salotto domenicale.

Tra le tante esclusive, sarà presente in studio Loredana Lecciso con un’importante rivelazione. Barbara d’Urso incontrerà Pamela Prati che, in occasione dei suoi 60 anni, farà un bilancio tra vita privata e carriera e tornerà a parlare del nuovo compagno Marco Caltagirone e dei due bimbi che hanno preso in affido. Nella pagina dedicata a “Grande Fratello VIP”, Jane Alexander racconterà la sua esperienza dentro la Casa e la verità sulla storia nata con Elia Fongaro. E ancora, le gemelle Kessler replicheranno alle scottanti dichiarazioni di un noto personaggio dello spettacolo. Infine, le pesanti accuse dell’ex moglie di un noto artista e Vittorio Sgarbi insieme ad una donna misteriosa.