Domenica Live, puntata bomba: arrivano Jasmine Carrisi, Paris Hilton e Berté

Nuovo appuntamento con “Domenica Live”. Il contenitore condotto da Barbara d’Urso è in onda domenica 21 ottobre, dalle ore 14, su Canale 5. Anche in questa puntata, grandi interviste ed esclusive internazionali.

In particolare, arriva in studio Paris Hilton, l’ereditiera più famosa del mondo, ma anche modella, attrice, cantante, dj e stilista. Protagonista assoluta del jet set internazionale, da anni Paris è costantemente sulle copertine dei rotocalchi di tutto il mondo: nel salotto domenicale di Canale 5 si racconta in esclusiva ai telespettatori italiani per un’intervista imperdibile.

Inoltre, Barbara incontra Jasmine Carrisi. La giovanissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, dopo aver incantato i fotografi sul red carpet del Festival del cinema di Venezia sfilando insieme al padre e al fratello Albano Jr., entra per la prima volta in uno studio televisivo per parlare della sua vita e della sua famiglia.

Infine, grande spettacolo con una delle regine della musica italiana, Loredana Bertè, tra le interpreti più note e amate del panorama italiano.