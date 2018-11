Domenica Live, Barbara d'Urso dura sul forfait di Al Bano: "E' sparito, poteva avvisare"

(Nel video sopra il confronto tra Barbara d'Urso e Loredana Lecciso sul forfait di Al Bano)

Dopo aver assicurato che si era trattato davvero di un malore - e non di un complotto, come avevano insinuato i più maligni - Barbara d'Urso ha voluto chiarire meglio a Domenica Live il forfait di Al Bano della scorsa settimana. In studio con lei, per spiegare meglio la vicenda, Loredana Lecciso.

"Io credo che tutti erano in buona fede - ha detto l'ex compagna di Al Bano - C'è stato un fraintendimento. L'autista non lo ha visto scendere dall'aereo e ha avvisato voi, voi avete provato a mettervi in contatto con lui. Non riuscivo ad avvisarvi nemmeno io che ero da un'amica in campagna e c'era poca rete". Ok il malinteso, ma alla padrona di casa qualcosa non è andato giù: "Se hai la forza, nel pomeriggio, di andare a Cellino, perché so che dopo è tornato a casa, hai anche la forza di mandare un messaggio e scrivere 'sto bene, sono vivo'. Invece è sparito. Io ero spaventata. Tu sai che c'è un intero staff che ha lavorato per te fino a notte fonda, che ti aspettiamo, i promo parlano di te, se non vieni, per educazione mi scrivi e mi avvisi. Soprattutto perché ci ha fatto spaventare".

"A me ha risposto l'amico per dirmi che erano in ospedale ad aspettare i medici - ha continuato la conduttrice - poi ha staccato il telefono. Ci ha chiamato lunedì, il giorno dopo la trasmissione". Una "ramanzina" che Loredana Lecciso ha provato ad arginare in tutti i modi, poi i toni sono tornati di grande affetto: "L'importante è che Al Bano stia bene e soprattutto che non ci sia nessun complotto. Le persone magari gli raccontano cose diverse su di me, invece lui sa che gli voglio bene e che eravamo preoccupati per lui". Mistero risolto.