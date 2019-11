Domenica Live, acceso botta e risposta tra Barbara d’Urso e Kiko Nalli: “Sei aggressivo”

(Il confronto tra Kikò Nalli e Barbara d'Urso a 'Domenica Live')

I toni si sono alzati pian piano nel corso della puntata di ‘Domenica Live’ del 17 novembre quando è arrivato il momento di parlare del presunto tradimento ai danni di Kiko Nalli da parte della fidanzata Ambra Lombardo e Gaetano Arena. Ospite della trasmissione, il noto parrucchiere ex concorrente del Grande Fratello e già marito di Tina Cipollari ha voluto raccontare la sua versione sul chiacchierato gossip, asserendo che il bacio tra la fidanzata conosciuta al Grande Fratello e il ragazzo (anche lui concorrente del reality) immortalato dai fotografi sia stata una "trappola".

"Mi ha contattato Alessio Fiumara, il paparazzo di quella foto, dicendo di aver avuto il mio numero privato da Mediaset. Barbara, ti chiedo: se io avessi il tuo numero secondo te mi permetterei di darlo ad altri? Mediaset ha fatto una cosa del genere? Non sono ironico. Mediaset può dare il mio numero? Voglio che la produzione chieda al paparazzo perché ha detto così”, ha affermato Nalli chiaramente arrabbiato: “Sono arrabbiato con il meccanismo, con la situazione. Hanno lucrato su me e Ambra, abbiamo famiglie che stanno soffrendo per una ca***ta".

Barbara d’Urso e Kiko Nalli, acceso botta e risposta sul presunto tradimento di Ambra Lombardo

Il dialogo tra Barbara d’Urso e Kiko Nalli si è fatto sempre più incalzante quando la conduttrice gli ha chiesto di ribadire che il presunto tradimento da parte di Ambra con il suo grande amico Gaetano sia stato una trappola. “Questa è stata una trappola. Non mi devi mettere in bocca le parole, Barbarina. L’ho già detto che è una trappola”, ha allora affermato l’ospite: “Dietro al caso c’è una fitta rete di una regia che ha gestito questa situazione in modo sbagliato. Se ci fosse dietro un vero professionista non avrebbe fatto incontrare Gaetano con Ambra, non c’è proprio partita. E qui chiudo”. Pronta allora la dura replica: “Adesso parlo io. Io sono qui a difendere te. Visto che faccio televisione e tu no, ti avevo già detto che entrando al Grande Fratello sarebbe potuto succedere di tutto. Se pensi che ti metto le parole in bocca, fai come ti pare”.

“Tu sei aggressivo con me che sono l’unica che ti vuole bene qua in mezzo”, ha aggiunto ancora la conduttrice per sottolineare di volerlo difendere dal gossip che lo ha travolto, parole che hanno un po’ placato Nalli che ha tentato di sottolineare la stima nei confronti della conduttrice e spiegato come il suo atteggiamento adirato sia stato dovuto alla forte tensione accumulata dopo giorni di racconti sul tradimento ai suoi danni.