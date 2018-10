Domenica Live, la sorpresa di Sposini per Cesara Buonamici: la giornalista commossa

(Nel video sopra le parole di Cesara Buonamici per Lamberto Sposini)

Le d'Urso-interviste, si sa, sono piene di sorprese, ma Cesara Buonamici - ospite di Domenica Live - non si aspettava certo un'emozione simile. Barbara d'Urso ha ricordato la sua grande amicizia con Lamberto Sposini, mostrando una foto che li ritrae insieme diversi anni fa, poi in studio è arrivato un bellissimo mazzo di rose rosse con un biglietto.

Il toccante omaggio da parte dell'ex collega, colpito da un ictus nel 2011, ha lasciato senza parole il volto del Tg5. Impossibile per lei trattenere le lacrime, poi le parole rotte dall'emozione: "Lamberto, nessuno di noi ti ha mai dimenticato. Ti abbiamo voluto e ti vogliamo un sacco di bene. Sei sempre nei nostri cuori e come te veramente non c'è stato e non ci sarà mai un altro".

Applausi e commozione in studio per un grande professionista che il pubblico, come i suoi colleghi, non ha mai dimenticato.