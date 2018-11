Domenica Live Vs Domenica In: Barbara d’Urso chiama gli amici, Mara Venier intervista il suo ex

Nuovo appuntamento con ‘Domenica Live’ e ‘Domenica In’ domenica 11 novembre: a partire dalle ore 14 circa, Canale 5 e Rai Uno si schierano nella contrapposizione televisiva che vede le due signore della tv Barbara d’Urso e Mara Venier proporre ai loro telespettatori lunghe ore di intrattenimento.

Ogni settimana la sfida tra le reti ammiraglie Mediaset e Rai si gioca a colpi di share calibrato sugli ospiti che le conduttrici portano nei loro salotti e che nella puntata dell'11 novembre saranbno animati da una variegata platea di personaggi.

Domenica Live, gli ospiti di Barbara d’Urso

Nella puntata dell’11 novembre il contenitore domenicale condotto da Barbara d’Urso si avvarrà della presenza di Daniela Del Secco, la tanto discussa Marchesa d’Aragona reduce dal Grande Fratello Vip, che torna a “Domenica Live” per sottoporsi alla macchina della verità e per un confronto diretto con una delle sue più grandi accusatrici, Maria Monsè.

Barbara d’Urso intervisterà anche Gessica Notaro, l’ex miss romagnola simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e tra le protagoniste dell’ultima edizione dello show di Rai Uno ‘Ballando con le stelle’

Torna, inoltre, Loredana Lecciso e Marco Carta che proprio a Domenica Live ha fatto coming out due settimane fa.

Domenica In, gli ospiti di Mara Venier

Dal canto suo, Mara Venier intervisterà il suo ex marito, oggi carissimo amico, Jerry Calà. Prevista anche la presenza di Asia Argento, ora al centro della sua relazione con Fabrizio Corona, e Giampaolo Morelli che parlerà della nuova serie “L’ispettore Coliandro” in onda su Rai2, per 4 puntate, a partire da mercoledì 14 novembre.