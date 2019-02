Niente diretta oggi per Barbara D'Urso: Domenica Live è solo "rewind"

Niente Domenica Live oggi. Il programma in diretta condotto da Barbara D'Urso lascia infatti spazio a una puntata speciale "rewind" con "Il meglio di", per festeggiare i dieci anni della trasmissione.

Era stata la stessa conduttrice ad annunciare il cambiamento al termine della puntata di domenica scorsa. "Quel giorno (il 10 febbraio, ndr) ci consegneranno il nuovo studio er il nuovo programma in prime time. Quindi avrò un giorno in più per fare le prove. Ma non si sa ancora se lo studio sarà pronto o meno quel giorno, quindi stasero a vedere".

Oggi Domenica Live è solo "rewind"

La guida tv Mediaset di oggi parla chiaro: alle 17:23 parte "Domenica Live Rewind", con "tutto il meglio delle interviste, gli ospiti i talk e i dietro le quinte di Domenica Live".

Su Rai Uno invece Mara Venier, nonostante l'influenza, promette di andare in onda come previsto con il suo speciale su Sanremo a Domenica In.