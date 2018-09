Domenica Live vs Domenica In: Barbara chiama le Lecciso, Mara risponde con Romina

La sfida è aperta e le due signore della domenica televisiva lo fanno capire sin da subito. Mentre Barbara D’Urso ha invitato le due sorelle Lecciso, Loredana e Raffaella, nel salotto di Domenica Live, Mara Venier ha risposto con Romina Power, prima ospite di questa rinnovata edizione di Domenica In.

Su Canale 5, Loredana Lecciso si è cimentata, insieme alla sorella Raffaella e davanti agli occhi delle gemelle Kessler, nel famosissimo Dadaumpa. Prima, però, ha ripercorso la sua storia con Al Bano, aiutata da alcuni video e, addirittura, da una mini-fiction creata per l’occasione dalla redazione.

Dall’altra parte, su Raiuno, Mara Venier e Romina Power hanno intrapreso una piacevole chiacchierata tra amiche, ma soprattutto tra nonne. La cantante ha raccontato a Mara Venier l’emozione di essere diventata nonna e il grande amore per il suo nipotino Kay, figlio di Cristel.

“E’ stata un’emozione che non si può paragonare neanche a quando sono nati i figli. Non c’è quel dolore fisico, ma c’è comunque una sofferenza interna”.

Poi Romina ha svelato che Al Bano è arrivato qualche giorno dopo la nascita del piccolo Kay e scherzano ha detto: “Deve dare da mangiare a tutta la famiglia, stava lavorando”.

Nel corso dell’intervista c’è stato anche un dolce messaggio di Cristel per la sua mamma:

“Grazie mamma di essere stata lì per me – ha detto la giovane mamma, ricordando i momenti del parto e della nascita del suo piccolino - sono stati dei mesi intensi. E’ stato bello poter contare su di te. Non ero a casa, ero in Croazia, ma tu mi hai fatto sentire come a casa.