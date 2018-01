Torna Don Matteo 11, Carlo Conti reciterà in una puntata

Don Matteo 11 torna, finalmente, per la gioia dei telespettatori affezionati alle avventure del prete più amato del piccolo schermo.

Giovedi 11 gennaio, in prima serata su Rai Uno, Terence Hill, Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini, Francesco Scali in quelli di Pippo e Nathalie Guetta nel ruolo di Natalina si cimenteranno ancora con i misteri di Spoleto, cittadina umbra che ormai dalla nona stagione ha preso il posto di Gubbio come location delle avventure.

Don Matteo 11, in una puntata anche Carlo Conti

Non ci saranno solo i ‘veterani’ della fiction in questa nuova stagione di Don Matteo. Tra le sorprese più eclatanti anche la presenza di Romina Carrisi che lo aveva annunciato all’inizio delle riprese, e Carlo Conti che, come riportava Umbria24 durante il periodo delle riprese della fiction, in una puntata interpreta i panni di se stesso, ossia il ruolo di presentatore di un reality show..

Don Matteo 11, gli addi e le new entry

Simone Montedoro non tornerà nel ruolo del Capitano dell'Arma dei Carabinieri Giulio Tommasi. A lasciare la fiction anche Nadir Caselli (Lia), Margherita (Sara Zanier) e il pm Gualtiero Ferri (Dario Cassini).

Il ruolo dell'attore romano è stato ostituito da Maria Chiara Giannetta che interpreterà Anna Olivieri, Capitano dei Carabinieri. Al posto del pm Ferri, il magistrato Marco Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico, l’Elia di Tutto può succedere 2.

Don Matteo 11, la trama

26 gli episodi in 13 puntate di Don Matteo 11 che raccontano di una Spoleto in fermento. Tommasi è partito e al suo posto è arrivato un nuovo Capitano, Anna Olivieri, una donna ufficiale giovane, bella e preparata che metterà in crisi il maresciallo Cecchini e anche il suo rapporto investigativo con Don Matteo.

La donna è a Spoleto anche per realizzare il suo sogno d'amore, sposare l'avvocato Giovanni Santucci. Ma i colpi di scena non mancano e nulla si rivela semplice come sembra.