"Don Matteo 11", le anticipazioni della decima puntata

Commedia, giallo e sentimento. Con questo consueto mix, e qualche novità, è tornata su Rai 1 "Don Matteo", la fortunata serie tv con Terence Hill arrivata alla sua undicesima stagione, che ancora una volta sta riscuotendo un successo straordinario.

Giovedì 22 marzo, alle 21:25 su Rai 1, un nuovo appuntamento. La novità più importante quest'anno è in Caserma. A Spoleto è arrivato infatti un nuovo Capitano, anzi una "Capitana": Anna Olivieri, un'ufficiale donna, giovane, bella e preparata, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Ma le novità per Cecchini (Nino Frassica) e Don Matteo (Terence Hill) non sono finite. A stravolgere la vita del Maresciallo anche un bambino, legato misteriosamente al suo passato. Un nuovo arrivo che mette a dura prova la sua pazienza. Don Matteo, invece, si confronta con Sofia, una ragazzina di 16 anni con un passato di grande sofferenza e in piena ribellione adolescenziale.

"Don Matteo 11", decima puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio dal titolo "Dimmi chi sei", mentre i Carabinieri indagano sull'omicidio di uno stimato chef, Cecchini capisce che tra il PM e la "Capitana" potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Per far ingelosire Anna e far finalmente scattare la scintilla, il Maresciallo convince la vetenaria del paese a sedurre il PM. Intanto Sofia scopre chi è il suo vero padre, ma la realtà è diversa da come se l'aspettava.

Nel secondo episodio intitolato "Sola Andata", mentre i Carabinieri e Dan Matteo sono alle prese con una nuova indagine, casa Cecchini viene invasa dai tarli, tanto che il Maresciallo, la "Capitana" e Chiara chiedono ospitalità al PM. Chiara vuole sfruttare l'occasione per conquistare Marco, e Anna tenta di mostrarsi indifferente. Sofia invece, per vendicarsi delle cattiverie di Alice, le rivela cosa è successo davvero la sera dell'incidente.