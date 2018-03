"Don Matteo 11", le anticipazioni della nona puntata

Commedia, giallo e sentimento. Con questo consueto mix, e qualche novità, è tornata su Rai 1 "Don Matteo", la fortunata serie tv con Terence Hill arrivata alla sua undicesima stagione, che ancora una volta sta riscuotendo un successo straordinario. Giovedì 15 marzo, alle 21:25 su Rai 1, un nuovo appuntamento.

La novità più importante quest'anno è in Caserma. A Spoleto è arrivato infatti un nuovo Capitano, anzi una "Capitana": Anna Olivieri, un'ufficiale donna, giovane, bella e preparata, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Ma le novità per Cecchini (Nino Frassica) e Don Matteo (Terence Hill) non sono finite. A stravolgere la vita del Maresciallo anche un bambino, legato misteriosamente al suo passato. Un nuovo arrivo che mette a dura prova la sua pazienza. Don Matteo, invece, si confronta con Sofia, una ragazzina di 16 anni con un passato di grande sofferenza e in piena ribellione adolescenziale.

"Don Matteo 11", nona puntata: le anticipazioni

Nell'episodio dal titolo "Genitori e Figli", mentre indagano sull'aggressione ai danni di una psicoterapeuta, Chiara, la sorella della ucapitana torna a Spoleto dopo l'ennesima delusione d'amore. Per distrarla Cecchini si offre di portarla fuori, ma subito ne perde le tracce e chiede aiuto al PM per ritrovate la ragazza. Intanto Sofia è determinata a scoprire chi sia il suo veto padre.

Nell'altro episodio intitolato "Sotto tiro", Don Matteo viene rapito e tenuto prigioniero da Isabel, una ragazza in fuga disperata. Intanto in Canonica arriva un nuovo giovane prete alle prime armi. Tutti sono preoccupati che sia lì per prendere il posto di Don Matteo, così Cecchini gli fa credete che Spoleto sia piena di pecoli, ma la situazione, come al solito, gli sfugge di mano. Chiara invece prende l'insana decisione di tornare tra le braccia dell'ex fidanzato.