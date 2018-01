"Don Matteo 11", le anticipazioni della prima puntata

Commedia, giallo e sentimento. Con questo consueto mix, e qualche novità, torna su Rai 1 "Don Matteo", la fortunata serie tv con Terence Hill arrivata alla sua undicesima stagione. Giovedì 11 gennaio, alle 21:25 su Rai 1, la prima puntata.

La novità più importante quest'anno la scopriremo in Caserma. A Spoleto arriva infatti un nuovo Capitano, anzi una "Capitana": Anna Olivieri, un'ufficiale donna, giovane, bella e preparata, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Ma le novità per Cecchini (Nino Frassica) e Don Matteo (Terence Hill) non sono finite. A stravolgere la vita del Maresciallo arriverà anche un bambino, legato misteriosamente al suo passato. Un nuovo arrivo che metterà a dura prova la sua pazienza. Don Matteo, invece, si dovrà confrontare con Sofia, una ragazzina di 16 anni, che ha un passato di grande sofferenza ed è in piena ribellione adolescenziale.

Don Matteo 11, prima puntata: le anticipazioni

Sofia, una sedicenne con un passato difficile, è indagata per l'omicidio del suo tutore. Terrorizzata, la ragazza decide di scappare, ma Don Matteo si offre di ospitarla in Canonica, senza sapere perché fugge. In caserma arriva il nuovo capitano, una donna. Il Maresciallo Cecchini si sente minacciato dalla sua presenza, temendo di venire rimpiazzato con un'altra donna ancora. Inizia così una lotta per tenersi stretto il posto. In caserma torna anche Marco Nardi, che non si è più sposato ed è diventato insofferente nei confronti delle donne. A scuola Sofia incontra Seba, entrambi non lo sanno ma sono legati dallo stesso segreto.