"Don Matteo 11", le anticipazioni della quarta puntata

Commedia, giallo e sentimento. Con questo consueto mix, e qualche novità, è tornata su Rai 1 "Don Matteo", la fortunata serie tv con Terence Hill arrivata alla sua undicesima stagione, che ancora una volta sta riscuotendo un successo straordinario. Giovedì 1 febbraio, alle 21:25 su Rai 1, un nuovo appuntamento.

La novità più importante quest'anno è in Caserma. A Spoleto è arrivato infatti un nuovo Capitano, anzi una "Capitana": Anna Olivieri, un'ufficiale donna, giovane, bella e preparata, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Ma le novità per Cecchini (Nino Frassica) e Don Matteo (Terence Hill) non sono finite. A stravolgere la vita del Maresciallo anche un bambino, legato misteriosamente al suo passato. Un nuovo arrivo che mette a dura prova la sua pazienza. Don Matteo, invece, si confronta con Sofia, una ragazzina di 16 anni con un passato di grande sofferenza e in piena ribellione adolescenziale.

"Don Matteo 11", quarta puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio, una ragazzina si ritrova ad essere vittima di un atto di bullismo e dalle indagini uscirà fuori una insospettata verità. Mentre il PM Nardi chiede aiuto a Cecchini per nascondere il cane dalla sua ex fidanzata che è tornata a Spoleto per riprenderselo, Chiara invece cerca di istruire sua sorella Anna su come diventare irresistibile per un uomo.

Nel secondo episodio, Don Matteo incontra un'eccentrica signora spaesata a cui offre ospitalità in Canonica, ma non può sospettare cosa nasconda il suo passato. Nel frattempo la "Capitana" vede Cecchini in compagnia di una donna che non è sua moglie. Nella vita di Sofia invece tutto sta per cambiare di nuovo dopo un inaspettato risveglio.