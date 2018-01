Ascolti tv, miracolo Don Matteo: batte anche Checco Zalone

Memore del successo di una settimana fa, quando "Quo Vado" di Checco Zalone, su Canale 5, ha sbaragliato la concorrenza Rai, Mediaset ci ha riprovato ieri sera, ma il risultato non è stato lo stesso. "Colpa" di Don Matteo, che con quasi 7 milioni di telespettatori per la seconda puntata si conferma campione indiscusso degli ascolti.

"Cado dalle Nubi", il primo film del comico pugliese, è stato visto da 3 milioni e 347 mila telespettatori, come fa sapere il sito Davide Maggio insieme a tutti i dati Auditel; praticamente la metà (e anche qualcosa in meno) rispetto alla fortunata fiction di Rai 1 con Terence Hill.

Sempre peggio, invece, per "Le spose di Costantino", su Rai 2, che non arriva nemmeno al milione, così come "M", il nuovo programma di Michele Santoro in onda su Rai 3.

Gli ascolti di giovedì 18 gennaio

Rai 1, 6.906.000 spettatori (share 28.7%) per "Don Matteo 11";

Rai 2, 912.000 spettatori (share 3.5%) per "Le spose di Costantino";

Rai 3, 997.000 spettatori (share 4.3%) per "M";

Canale 5, 3.347.000 spettatori (share 14.7%) per "Cado dalle Nubi";

Italia 1, 1.566.000 spettatori (share 6.3%) per "Thor";

Rete 4, 752.000 spettatori (share 3.8%) per "Quinta Colonna"

La7, 980.000 spettatori (share 5.1%) per "Piazza Pulita"