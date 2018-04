"Don Matteo 11", le anticipazioni dell'ultima puntata

Cala il sipario sull'undicesima stagione di "Don Matteo". Giovedì 19 aprile, alle 21:25 su Rai 1, l'ultimo appuntamento con la fortunata fiction.

Questo potrebbe essere anche l'ultimo capitolo della longeva serie tv, visto che non ci sono ancora notizie ufficiali sulla dodicesima stagione, anzi, diverse indiscrezioni sostengono proprio il contrario, anche se il protagonista si augura di continuare a vestire i panni dell'amatissimo sacerdote-detective: "Lo spero - ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni - anche perché mi è rimasto il rimpianto di non aver avuto più scene con Maria Chiara Giannetta (la Capitana, ndr). Mi sembra che le poche girate insieme siano venute davvero bene. Ma credo che faremo in tempo a riparare. La decisione finale spetta alla Rai. E in quel caso torneremo a girare nel maggio 2019, non prima".

"Don Matteo 11", ultima puntata: le anticipazioni

Cosimo viene ricoverato d'urgenza in ospedale e le sue condizioni sono molto gravi. Il maresciallo Cecchini, distrutto dal dolore, non lo lascia mai solo e gli promette, come chiesto dal bambino, di aiutarlo per festeggiare il Natale insieme al papà. Giovanni torna e chiede ad Anna di sposarlo.