Don Matteo 12, le anticipazioni della decima puntata

Torna su Rai1 'Don Matteo', la fortunata fiction con Terence Hill arrivata alla sua dodicesima stagione. Il parroco più amato della tv è pronto per risolvere nuovi intrigati casi, anticipando come sempre gli amici Carabinieri.

Nel cast Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi, Dario Aita, Serena lansiti, Maria Sole Pollio, Lino Di Nuzzo, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli, Francesco Castiglione e Aurora Mementi, con la partecipazione di Fabio Rovazzi. Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction realizzata da Matilde e Luca Bernabei e la regia di Raffaele Androsiglio.

Don Matteo 12, la decima puntata: anticipazioni

Nuova puntata della fiction 'Don Matteo 12', giovedì 5 marzo alle 21.25 su Rai1 con l'episodio dal titolo 'Non dire falsa testimonianza'. Una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapete chi è stato, Don Matteo. L'accusa è doppiamente sconvolgente. Si apre un caso che coinvolge il sacerdote, che rifiuta di difendersi, chiuso in un ostinato mutismo, mentre Anna e il Maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, Nino deve tenere a bada suor Luciana, zia missionaria, che non vede il nipote da anni e che a causa di una piccola bugia è convinta che Nino sia un sacerdote. Per non deluderla, Cecchini la asseconda e si improvvisa don Nino. Intanto, Anna si ritrova a un bivio nella sua vita sentimentale: cosa sceglierà di fare il nostro Capitano?