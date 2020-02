Don Matteo 12, le anticipazioni dell'ottava puntata

Torna su Rai1 'Don Matteo', la fortunata fiction con Terence Hill arrivata alla sua dodicesima stagione. Il parroco più amato della tv è pronto per risolvere nuovi intrigati casi, anticipando come sempre gli amici Carabinieri.

Nel cast Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi, Dario Aita, Serena lansiti, Maria Sole Pollio, Lino Di Nuzzo, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli, Francesco Castiglione e Aurora Mementi, con la partecipazione di Fabio Rovazzi. Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction realizzata da Matilde e Luca Bernabei e la regia di Raffaele Androsiglio.

Don Matteo 12, l'ottava puntata: anticipazioni

Giovedì 27 febbraio, alle 21.25 su Rai1, l'ottava puntata di Don Matteo 12. Per Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano dawero diventare una famiglia, grazie soprattutto all'aiuto di Anna, sempre più in sintonia con Sergio. In Caserma, i nostri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore e un uomo uscito dal suo passato. Nino, intanto, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web con dei tutor d'eccezione: i The Jackal.