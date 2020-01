Don Matteo 12, le anticipazioni della seconda puntata

Riparte su Rai1 'Don Matteo', la fortunata fiction con Terence Hill arrivata alla sua dodicesima stagione. Il parroco più amato della tv è pronto per risolvere nuovi intrigati casi, anticipando come sempre gli amici Carabinieri.

Nel cast Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi, Dario Aita, Serena lansiti, Maria Sole Pollio, Lino Di Nuzzo, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli, Francesco Castiglione e Aurora Mementi, con la partecipazione di Fabio Rovazzi. Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction realizzata da Matilde e Luca Bernabei e la regia di Raffaele Androsiglio.

Don Matteo 12, seconda puntata: le anticipazioni

Giovedì 16 gennaio, alle 21.25, l'episodio dal titolo 'Non nominare il nome di Dio invano'. Don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna, che non riesce più a occuparsi dì lei. Sofia, invece, dovrà fare i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti che sembra trovare se stesso solo quando balia. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro, tornato a Spoleto per un motivo ben preciso...