Don Matteo 12, le anticipazioni dell'undicesima puntata

Torna su Rai1 'Don Matteo', la fortunata fiction con Terence Hill arrivata alla sua dodicesima stagione. Il parroco più amato della tv è pronto per risolvere nuovi intrigati casi, anticipando come sempre gli amici Carabinieri.

Nel cast Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi, Dario Aita, Serena lansiti, Maria Sole Pollio, Lino Di Nuzzo, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli, Francesco Castiglione e Aurora Mementi, con la partecipazione di Fabio Rovazzi. Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction realizzata da Matilde e Luca Bernabei e la regia di Raffaele Androsiglio.

Don Matteo 12, l'undicesima puntata: anticipazioni

Giovedì 12 marzo, alle 21.25 su Rai1, appuntamento con un nuovo episodio di Don Matteo dal titolo 'Non desiderare la donna d'altri'. Il parroco-investigatore è ancora una volta alle prese con un caso da risolvere che vede coinvolta una giovane donna vittima di un tentato femminicidio. Intanto Nino viene colpito da un raro e curioso disturbo: non sente più le voci maschili, ma solo quelle femminili. E questo innesca una serie di equivoci che coinvolgeranno il Capitano Anna Olivieri, il PM e il cane Patatino. Jordi affronta un provino in una prestigiosa scuola di ballo a Roma, mentre tra lui e Sofia sembra tutto finito. Il segreto della ragazza, ora venuto allo scoperto, potrebbe separarli per sempre.