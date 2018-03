Don Matteo a rischio, Natalina: "Non so se ci sarà un'altra stagione"

Anche la lunga (e fortunata) serialità deve saper uscire di scena, così come i grandi artisti. E prima o poi toccherà pure a Don Matteo, nonostante alla sua undicesima stagione continui a riscuotere un successo straordinario, consacrandosi come una delle migliori fiction Rai di sempre.

Il segreto, oltre al carisma e alla potenza mediatica di Terence Hill, ormai diventato il "prete di fiducia" del pubblico italiano, è la capacità di rinnovarsi di volta in volta e stare al passo coi tempi, mantenendo quel mix tra giallo e commedia che conquista.

I titoli di coda, però, sembrano vicini per la famosa serie campioni di ascolti. Dopo mesi di rumors è Nathalie Guetta, che fin dalla prima stagione interpreta Natalina, a lasciarsi sfuggire l'indiscrezione. A margine della conferenza stampa di "Ballando con le stelle", che quest'anno la vede tra i protagonisti, l'attrice non ha saputo - né potuto - svelarci nulla sul suo futuro nella fiction, proprio perché incerto. "Non so se sarò ancora lì - ha rivelato imbarazzata la svampita perpetua di Don Matteo - Non ne ho idea. Non so nemmeno se ci sarà un'altra stagione".

Incertezza nelle sue parole, anche se negli occhi un evidente dispiacere la tradisce e lascia intendere che il suo addio, così come la parola "fine" sulla serie, non sarebbero poi così lontani.