Donatella Rettore operata per un tumore: "Non va bene, devono rioperarmi"

“Bene, ve lo dico, tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più…”. Donatella Rettore spiazza tutti i fan le drammatiche parole pubblicate qualche ora fa sui suoi profili social. “Mi hanno operato allo Iov, Istituto Oncologico Veneto. - spiega - Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e… non va bene”. “Mi debbono rioperare e in fretta. - aggiunge - Ciao a tutti, vi voglio bene”. Un messaggio triste che continua con le parole sul marito: “Abbiate cura di Claudio, ma non chiamatelo ora che è già scosso di suo”.

Il racconto di Donatella Rettore a Domenica In

La cantante a fine gennaio, ospite a Domenica In, aveva raccontato a Mara Venier: “Devo stare attenta alle mie difese immunitarie. Nel ’92 mi è successo di rischiare la vita: avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i capelli. Da questa cosa la voglia di ricominciare a vivere è stata immediata”.

L'esame istologico

A distanza di un mese e mezzo la Rettore torna a parlare del suo stato di salute con parole davvero poco rassicuranti. L'esame istologico, a quanto pare, non ha dato buone notizie e la cantante dovrà essere operata nuovamente. Intanto i suoi followers stanno commentando il suo messaggio con centinaia di cuori e parole di affetto e di incoraggiamento. "Forza, miss Rettore torna a farci ballare". "Sei una guerriera .. forza".