Torna la "Dottoressa Giò": il backstage con Barbara D'Urso

Dal 13 gennaio torna su Canale 5 “La Dottoressa Giò”, la nuova serie della fiction con Barbara D’Urso.

“Sono passati ventidue anni, tante persone mi fermavano per strada e mi chiedevano ‘ma la dottoressa Giò?’ e alla fine ho convinto il mio editore a rifarla”, racconta Barbara D’Urso nel backstage della fiction diffuso da Mediaset.

“Giò ha subito un processo, è stata ferma per due anni, ora torna e vuole aprire negli ospedali un centro antiviolenza per le donne. Si batterà anche per questo”.

“Nella serie si parlerà anche di diritti civili, ci sarà una coppia gay. Barbara D’Urso non può essere troppo distante dalla dottoressa Giò”, promette.