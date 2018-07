Primo ciak per la nuova serie de 'La Dottoressa Giò': Barbara d'Urso torna attrice e torna, soprattutto, nei panni della dottoressa dal cuore d'oro che l'ha resa celebre in tutta Italia. Dopo una breve pausa estiva, la conduttrice napoletana è tornata immediatamente al lavoro, come mostra su Instagram, per le riprese della nuova serie del telefilm che nel 2019 sarà trasmesso in tv.