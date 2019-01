Dottoressa Giò, le anticipazioni della terza puntata

(La terza puntata della 'Dottoressa Giò' su Canale 5 alle 21.10)

Domenica 27 gennaio va in onda la terza puntata della ‘Dottoressa Giò’, la fiction di Canale 5 che vede in prima serata Barbara D’Urso nelle vesti di interprete della ginecologa Giorgia Basile.

Il ritorno della serie tv dopo 20 anni dal debutto non ha certo brillato per ascolti, considerati i dati Auditel che nelle prime due puntate non hanno registrato mai più del 12% (nella seconda puntata hanno di poco sfiorato il 10).

A questo punto non resta che sperare che il penultimo appuntamento di questa nuova stagione risollevi un po’ la media dei telespettatori che, in attesa delle 21.10, possono conoscere qualche anticipazione di ciò che vedranno nei prossimi episodi.

Si ricorda, inoltre, che la quarta e ultima puntata della ‘Dottoressa Giò' va in onda martedì 29 gennaio sempre su Canale 5.

La dottoressa Giò: anticipazioni terza puntata 27 gennaio

Mentre il tentato suicidio di una paziente con depressione post partum rinsalda in Giò l’obiettivo di aprire il Centro Donna, la verità sulla morte di Michela Monti si trasforma in un intricato rompicapo. L’incontro con una ex paziente ricoverata due anni prima proprio insieme a Michela potrebbe aiutare a fare chiarezza sugli accadimenti di quella notte ma la donna sembra nascondere qualcosa.

Intanto, Giacomo si offre di pagare i debiti di Francesca: tra alti e bassi, il rapporto tra i due continua, nonostante le reticenze di lei e la gelosia di Angela. Il reparto di Ginecologia del San Carlo, come al solito, si prepara a vivere una serie di prove difficili. Luca è molto scosso dalla storia di Alma e Viola, una coppia omosessuale che viene aggredita: Viola, incinta, rischia la vita e Alma, insieme alla compagna, rischia di perdere anche le figlie che, secondo la legge italiana, non potrebbero rimanere con lei. La cognata di Roberta partorisce un bambino che… chiaramente non è figlio di suo marito Giuseppe! La dottoressa Giò è a una svolta sul caso di Michela Monti, ma le nuove incredibili scoperte mettono in pericolo la sua vita.