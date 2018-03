Droga sull’Isola, Chiara Nasti: “Mi hanno detto che non posso andare a Domenica Live per difendermi”

A qualche ora dall’annuncio delle intenzioni di procedere per via legali contro 'Striscia la notizia' per aver diffuso un audio senza il suo consenso, Chiara Nasti ha raccontato ai fan gli sviluppi della vicenda attraverso una Storia su Instagram.

Naufraga per pochi giorni su quella che si sta rivelando una complicatissima Isola dei Famosi, la blogger è stata chiamata in ballo dal tg satirico per dimostrare la fondatezza delle accuse di Eva Henger e proprio per difendere la sua posizione, aveva intenzione di partecipare alla prossima puntata di ‘Domenica Live’ che si sta occupando della questione.

Poco fa, però, la Nasti ha fatto sapere che da un momento all’altro le è stata negata questa possibilità.

“Questa settimana sono stata male per le accuse che mi sono state rivolte e per delle registrazioni fatte a mia insaputa, senza mia autorizzazione” - ha raccontato la blogger in un video - “Domenica, ero stata invitata a Domenica Live, era tutto confermato. Mi richiamano e mi dicono che non si può più parlare di questa vicenda. Ma io devo dare le mie spiegazioni. Non trovo giusto che io non possa difendermi, quindi non potrò più andare domenica da Barbara, non si è capito il perché”.

La blogger poi, ha assicurato i fan che indagherà per scoprire la verità e ha ammesso di essere stata molto male per questa situazione: “Vi assicuro che la situazione in cui mi sono trovata è veramente brutta. So che ci sono problemi più gravi, ma sono stata malissimo questa settimana, tanto che ho fatto molte volte questo video perché mi veniva da piangere”.

Infine, la raccomandazione: “Fin quando non sapete come stanno le cose, vi prego di andarci più piano con le parole”.

Stando al racconto della fashion blogger napoletana, dunque, Domenica Live non dovrebbe trattare del caso ‘canna-gate’… Sarò davvero così? Ancora qualche ora e se ne avrà eventuale conferma.