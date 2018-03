"E’ arrivata la felicità" cambia programmazione: la decisione della Rai

Il calo degli ascolti della seconda stagione di E’ arrivata la felicità (terza puntata la scorsa settimana si è fermata ad un misero 10.9% di share) avrebbe spinto la Rai a rivedere la programmazione della fiction interpretata da Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi.

A riportare la decisione è il sito Davide Maggio che spiega come l’azienda pubblica abbia optato per spostare la fiction da Rai Uno a Rai Due e per collocarla nel sabato sera.

Qualora dovesse essere confermata, appare piuttosto stupefacente la scelta di collocare un simile prodotto televisivo in una serata, quella del sabato, già satura di proposte concorrenziali.

Su Canale 5, infatti, va in onda il gigante ‘C’è posta per te’, mentre su Rai Uno la stessa fascia oraria è occupata da ‘Ballando con le stelle’, programmi che hanno fidelizzato un certo tipo di pubblico che magari è lo stesso affezionato alla fiction quando è trasmessa durante la settimana.

Di certo, il continuo spostamento degli appuntamenti della fiction non ha aiutato, tantomeno lo scontro con ‘L’Isola dei Famosi e con partite di Champions League che hanno visto coinvolte Juventus e Roma, ma piazzarla addirittura nella prima serata del sabato su una rete estranea a questo tipo di programmi sembra proprio volerle mettere del tutto la parola fine.

In attesa di comunicazioni ufficiali, la quinta puntata va comunque in onda martedì 13 marzo su Rai Uno, per la gioia di quei circa 2.700.000 spettatori che la seguono.