"E' arrivata la felicità", le anticipazioni della quarta puntata

Un affresco che racconta, con le tinte forti e dissacranti della commedia, il turbinio quotidiano di una famiglia allargata, fino ad ora spensierata, che si ritrova suo malgrado a fare i conti con i grandi imprevisti della vita, capaci di mettere a dura prova anche l'amore più vero e collaudato.

In questa seconda serie di "E' arrivata la felicità" Angelica e Orlando, insieme ai quattro figli adolescenti e il piccolo appena nato, si trovano ad affrontare con coraggio e determinazione la malattia di Angelica. Una commedia brillante per sognare e riflettere su come la vita può sorprendere e regalare ogni giorno nuove forti emozioni, anche quando tutto appare nero e perduto.

12 puntate, dirette da Francesco Vicario, in prima serata Rai 1. Mercoledì 7 marzo appuntamento con la terza.

"E' arrivata la felicità", quarta puntata: le anticipazioni

Sono giorni di grandi emozioni per Orlando che pare finalmente aver preso una decisione sul futuro del suo rapporto con Angelica. Per fare in modo che tutto sia perfetto, dopo aver comprato un anello bellissimo, Orlando decide di organizzare un viaggio per rendere la sua proposta di matrimonio un momento unico e indimenticabile. Il sospirato weekend in Costiera Amalfitana, però, si rivelerà ben presto carico di inaspettate sorprese.