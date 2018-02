‘È arrivata la felicità’, la seconda serie in onda su Rai Uno: trama e anticipazioni

“ Angelica mi ha mostrato una forza che è straordinaria. Nella sua normalità, non si piange addosso, e trova la forza della sua famiglia” ha aggiunto Claudia Pandolfi, mentre Santamaria , ha commentato: “La cosa bella della seconda serie è che è il post-favola. Vediamo come fanno i conti con il quotidiano, e la malattia dà valore alle cose che hanno valore”.

Durante la presentazione della fiction in Rai, Ivan Cotroneo, uno degli sceneggiatori del film, ha spiegato: “Volevamo spezzare un tabù e dire che non c’è vergogna nella malattia, nelle cure che bisogna affrontare. E’ un racconto sul coraggio e sulla forza. Manteniamo un tono drammatico e momenti leggeri: è la commedia della vita”.

Le 12 puntate dirette da Francesco Vicario andranno in onda il 20 e 21 febbraio in prima serata su Rai1 e poi dal 27 febbraio ogni martedì alle 21.25.

