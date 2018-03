Rai, "E' arrivata a felicità" in panchina: cosa va in onda al posto della fiction il martedì sera

La decisione di spostare "E' arrivata la felicità" alla domenica pomeriggio ha spiazzato i fan della fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, alla sua seconda stagione, ma gli ascolti poco soddisfacenti pare non abbiano lasciato scelta a mamma Rai.

Cosa andrà in onda il martedì in prima serata Rai 1 al posto delle vicende della simpatica famiglia allargata? In programma per le prossime settimane una serie di recenti successi al botteghino, a partire da stasera con il film di Paolo Genovese "Sei mai stata sulla luna?". Nel cast Raoul Bova, Liz Solari, Emilio Solfrizzi, Sergio Rubini, Neri Marcorè e Sabrina Impacciatore.

"Sei mai stata sulla Luna?", la trama

Una commedia romantica, ambientata nelle campagne pugliesi. Guia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda e vive tra Milano e Parigi. Si considera felice della sua vita fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove ha ereditato una grande masseria di famiglia e se ne deve occupare. Qui si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino...