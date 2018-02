"E' arrivata la felicità", le anticipazioni della terza puntata

Un affresco che racconta, con le tinte forti e dissacranti della commedia, il turbinio quotidiano di una famiglia allargata, fino ad ora spensierata, che si ritrova suo malgrado a fare i conti con i grandi imprevisti della vita, capaci di mettere a dura prova anche l'amore più vero e collaudato.

In questa seconda serie di "E' arrivata la felicità" Angelica e Orlando, insieme ai quattro figli adolescenti e il piccolo appena nato, si trovano ad affrontare con coraggio e determinazione la malattia di Angelica. Una commedia brillante per sognare e riflettere su come la vita può sorprendere e regalare ogni giorno nuove forti emozioni, anche quando tutto appare nero e perduto.

12 puntate, dirette da Francesco Vicario, in prima serata Rai 1. Martedì 27 febbraio appuntamento con la terza.

"E' arrivata la felicità", terza puntata: le anticipazioni

Ormai tutti sanno della malattia di Angelica e cercano di andare avanti normalmente, come ha chiesto lei. Non è facile però fare finta di niente e Francesca sembra essere quella che fa più fatica. Tra Rita e Luca continua ad esserci tensione, ma Valeria non sospetta minimamente che la sua compagna potrebbe aver concepito il figlio proprio con lui.

Angelica inizia la chemio e in casa ognuno cerca di reagire a modo suo. Nel frattempo Orlando organizza una bellissima sorpresa per lei.