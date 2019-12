Edelfa Chiara Masciotta in tv dopo l’incidente: “I mezzi di trasporto sono un'arma, stiamo attenti”

A distanza di un mese dall’incidente in cui è rimasta coinvolta a Torino, Edelfa Chiara Masciotta è tornata in tv per raccontare quella terribile esperienza, i cui segni sono ancora visibili sul suo volto. La ex Miss Italia, moglie del calciatore Alessandro Rosina, ne ha parlato a ‘Storie Italiane’ nella puntata di lunedì 23 dicembre che ha ripercorso la dolorosa vicenda dell'incidente stradale di Roma che ha visto vittime due 16enni.

"È stata un’esperienza molto forte. Quando succedono queste cose ti rendi conto delle cose davvero importanti della vita”, ha dichiarato la modella e attrice, certa dell’urgenza di prestare attenzione nella vita di tutti i giorni: “Lasciamo stare il cellulare, stiamo attenti tutti. Sia pedoni sia automobilisti. I mezzi di trasporto sono un’arma”.

Edelfa Chiara Masciotta racconta l’incidente: “Ero a piedi quando sono stata investita”

Edelfa Chiara Masciotta ha raccontato la dinamica dell’incidente a Eleonora Daniele: “Io ero a piedi quando sono stata investita. Quell’uomo è subito sceso dalla macchina ed è stato lì con me fino a quando non è arrivata l’ambulanza. Mi hanno aiutato anche altri due ragazzi e due care amiche che passavano lì per caso”, ha ricordato la ex Miss Italia trasportata subito al CTO di Chivasso e ricoverata presso il reparto di otorinolaringoiatria, diretto da Liberto Tubino. Nessuna lesione grave, ma i danni riportati al setto nasale hanno richiesto comunque un intervento chirurgico.