Maurizio Costanzo Show, Elena Santarelli si commuove per il figlio Giacomo: "I controlli vanno bene"

(Nel video sopra Elena Santarelli al Maurizio Costanzo Show)

Si è parlato di genitori e figli mercoledì sera al Maurizio Costanzo Show. Elena Santarelli, accompagnata dal papà Enrico, non ha trattenuto le lacrime quando il padrone di casa le ha fatto i complimenti per come è riuscita ad affrontare la malattia di suo figlio Giacomo: "Ho molta stima di Elena Santarelli - ha detto -. L'ho vista affrontare una malattia sera, del figlio, con grande coraggio e determinazione".

"Da maggio è guarito - ha risposto la showgirl, commossa -. Stiamo facendo i controlli, perché i controlli continuano, ma vanno bene". "Il libro che ha scritto ha venduto 35 mila copie" ha ricordato Maurizio Costanzo tra gli applausi del pubblico e il sorriso di questa fortissima mamma.

Poi il ricordo della sua infanzia, insieme al papà: "Ha fatto tanti sacrifici. Per guadagnare di più, al lavoro faceva il turno di notte e spesso il giorno faceva altri lavoretti per arrotondare. Non sono stata tante volte al parco giochi con papà, ma perché lavorava tanto". "Elena è sempre stata sensibile e altruista, è tutto quello che le ho insegnato - ha ricordato il signor Enrico -. Non mi ricordo di averle mai dato uno sculaccione. Solo una volta nella vita, ma me lo ha detto lei, io nemmeno mi ricordavo".