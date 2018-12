Elena Santarelli lascia i social: il messaggio per le feste di Natale

“Natale con i tuoi” nel senso più autentico del detto popolare per Elena Santarelli che in vista delle feste, ha comunicato l’intenzione di spegnere la spina virtuale dei social e abbandonare per un po’ i suoi account.

“Volevo augurare a tutti un ‘sereno Natale’, cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita. io farò un po’ di detox dai social..see you soon” ha scritto la showgirl in calce alle foto che mostrano il suo cagnolino.

Una scelta molto condivisa dai follower quella di Santarelli, inondata da migliaia di like a testimonianza della loro comprensione e degli auguri ricambiati in vista del Natale.

Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo

Per Elena Santarelli e la sua famiglia questo è il secondo Natale trascorso nel segno delle cure e della speranza di completa guarigione del figlio Giacomo, a cui un anno fa circa è stata diagnosticata una seria malattia.

“Non è facile, in tv sorridiamo, ma c’è una ferita enorme che posso conoscere solo io, mio marito e gli amici più cari”, ha affermato Santarelli in una recente intervista in tv: “Sono una mamma positiva, mio figlio non mi ha mai visto triste e questa è la carta vincente”.

La showgirl ha spiegato che il figlio continua a sottoporsi alla chemioterapia. Non è più ricoverato, ma continua a recarsi in ospedale per le cure.

“Mio figlio sta facendo le cure in day hospital. Faccio la fila col numeretto per la chemio…”, ha ammesso la modella di Latina, sempre vicina al figlio che lotta con la tenacia di un piccolo grande guerriero.